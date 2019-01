ARCHIEF: Zo klonk Feyenoord-Ajax de laatste jaren op Radio Rijnmond

Feyenoord-Ajax blijft een affiche om van te watertanden. Ook voor de commentatoren van Radio Rijnmond Sport blijft De Klassieker een wedstrijd om van te smullen. Daarom dook de sportredactie weer het archief in.

Wie herinnert zich de kanonskogel van Dirk Kuyt nog tijdens De Klassieker van het seizoen 2005/2006? Bovendien is Feyenoord-Ajax hét duel van John Guidetti, die met zijn hattrick in het seizoen 2011/2012 voor de laatste Rotterdamse competitiezege tegen de Amsterdammers zorgde. Een jaar later begon Graziano Pelle met zijn weergaloze goal tegen Ajax aan zijn cultstatus in De Kuip.

De laatste keer dat Feyenoord in eigen huis Ajax versloeg? Daarvoor moeten we terug naar het seizoen 2015/2016. Feyenoord bekerde verder na een late goal (1-0). Wie hem maakte? Dat weten we niet...