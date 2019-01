Twee verdachten van mishandeling Spijkenisse blijven vastzitten

Twee verdachten van 15 en 16 jaar oud van de mishandeling van een tiener in Spijkenisse blijven nog zeker veertien dagen vastzitten. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Dat heeft justitie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De politie hield deze week zes minderjarige verdachten aan voor het geweld in een park in de wijk Waterland in Spijkenisse. Vier van hen zijn vrijdag vrijgelaten. Ze mogen onderling geen contact hebben van justitie en blijven verdachte in de zaak.

Op een filmpje dat al dagen circuleert op internet is te zien hoe een 14-jarige jongen wordt geschopt en geslagen. Justitie laat weten dat hij geen willekeurig slachtoffer was, zoals eerder werd gesuggereerd. De tiener had met de anderen een afspraak gemaakt om op het veldje een ruzie uit te vechten.

Hoe het met de 14-jarige is, is niet bekend. Volgens een buurtbewoner liep hij bij de matpartij een gebroken neus, blauwe plekken en een gescheurd oor op, maar de politie kan dat niet bevestigen.