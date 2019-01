Live: Sparta op jacht naar de drie punten tegen Telstar (1-1)

Na twee keer puntenverlies sinds het hervatten van de competitie, is het aanhaken of afhaken voor Sparta. Vrijdagavond gaat de formatie van trainer Henk Fraser op bezoek bij Telstar, waartegen het eerder dit seizoen nog de eerste periodetitel wist binnen te slepen.

Om de achterstand op koploper FC Den Bosch in ieder geval niet groter dan zes punten te laten worden, zal Sparta hoe dan ook de drie punten mee willen nemen uit Velsen-Zuid. De wedstrijd tegen Telstar is in ieder geval live te volgen via Radio Rijnmond, met commentaar van Dennis Kranenburg.

De uitzending begint al om 19.00 uur, en dankzij de afgelasting van FC Dordrecht - Jong PSV is er vanaf 20.00 uur de volle aandacht voor Telstar - Sparta. Geen radio bij de hand? Dan is de wedstrijd altijd nog live te volgen via onderstaande liveblog, en op het Twitteraccount van Rijnmond Sport.

Scoreverloop

15' Senne Lynen 1-0

19' Royston Drenthe 1-1

Opstelling Sparta: Kortsmit; Abels, Wuytens, Auassar, Vriends, Drenthe; D. Duarte, L. Duarte, Rayhi (74' El Kachati); Dervisoglu (66' Harroui), Veldwijk.