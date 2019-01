Sparta wint ook niet bij Telstar en boekt derde gelijkspel op rij (1-1)

Sparta is er ook in de derde wedstrijd na de winterstop niet in geslaagd een overwinning te boeken. In Velsen-Zuid speelde de ploeg van trainer Henk Fraser met 1-1 gelijk tegen Telstar, waarmee de Kasteelclub opnieuw teleurstelde en het derde gelijkspel op rij noteerde.

Telstar kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Senne Lynen kon de rebound binnenschuiven, nadat Sparta-keeper Kortsmit in eerste instantie nog redding had gebracht op een poging vanaf de andere kant. Het was echter niet lang wachten op het antwoord van Sparta, want een paar minuten later schoot Royston Drenthe de gelijkmaker al binnen. De linker vleugelverdediger schoot een vrije trap hard achter Telstar-doelman Zonneveld.

Vlak voor rust kreeg Lars Veldwijk al een behoorlijke kans op de 1-2, maar Sparta moest vooral in de tweede helft op jacht naar de eerste driepunter van 2019. De ploeg van Fraser kreeg hier ook nog enkele mogelijkheden toe, maar mocht vooral niet klagen dat de thuisploeg verzuimde een tweede doelpunt te maken. Nadat doelpuntenmaker Lynen de 2-1 al op zijn schoen had, was de allergrootste kans van de tweede helft voor Rodny Lopes Cabral. Hij kreeg de bal zo voor zijn voeten na matig uitverdedigen van Kortsmit, maar schoot naast.

Door het gelijkspel verzuimt Sparta ook om drie punten in te lopen op koploper FC Den Bosch, dat met 2-0 verloor op bezoek bij FC Eindhoven. Sparta bezet nog altijd de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie met een achterstand van vijf punten op de lijstaanvoerder uit Den Bosch.

Scoreverloop

15' Senne Lynen 1-0

19' Royston Drenthe 1-1

Opstelling Sparta: Kortsmit; Abels, Wuytens, Auassar, Vriends, Drenthe; D. Duarte, L. Duarte, Rayhi (74' El Kachati); Dervisoglu (66' Harroui), Veldwijk.