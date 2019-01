Justitie: afranseling Tommy in Spijkenisse lijkt niet willekeurig

De vechtpartij waarbij een grote groep jongeren in Spijkenisse een 14-jarige plaatsgenoot mishandelen, is vermoedelijk niet uit de lucht komen vallen. Dat meldt justitie vrijdagmiddag. Voor de mishandeling zijn zes jongens opgepakt.

Justitie laat weten dat uit het eerste onderzoek is gebleken, dat er waarschijnlijk een afspraak was tussen het slachtoffer en één van de verdachten om een ruzie uit te vechten. "Vervolgens waren er op de afgesproken plek meerdere personen en vond er een groepsmishandeling plaats."

Op een filmpje dat begin deze week viraal ging op internet, is te zien dat het slachtoffer - Tommy - klappen krijgt, getrapt wordt en zelfs tegen zijn hoofd geschopt wordt terwijl hij al op de grond ligt.

Van de zes verdachten blijven er twee voorlopig vastzitten. Zij hebben volgens justitie het grootste aandeel gehad in het uitdelen van de klappen en trappen. Vier jongens komen op voorwaarden vrij, maar blijven verdachte.

De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen.



De vechtpartij in de wijk Waterland leidde deze week in het hele land tot verontwaardiging. Verdachten die herkenbaar in beeld waren, werden bedreigd en een van hen kreeg zelfs politiebewaking bij zijn huis.

De politie benadrukt dat dit oproepen tot geweld via sociale media én het filmen van geweld zoals bij Tommy gebeurde, ook strafbaar is.