Burgemeester Dordrecht: delen foto handhavers gaat te ver

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht is boos over de manier waarop een echtpaar de foto van twee handhavers op social media heeft gezet. "Ik sta pal voor en achter onze mensen en vind deze manier van communicatie een grens overgaan", schrijft Kolff.

Het echtpaar wilde onlangs op straat tientallen bakjes met voedsel uitdelen in de buurt van het Leges des Heils aan het Kromhout. Maar omdat ze daar geen vergunning voor hadden, werden ze door handhavers weggestuurd.

Uit woede deelde het echtpaar daarop de foto van de handhavers op social media. Daarop barstte een storm van kritiek los over de handelswijze van de handhavers.

"Ik ben ervan overtuigd dat het echtpaar Simons daar de allerbeste bedoelingen mee heeft. De gemeente is met de heer en mevrouw Simons in gesprek over wat hieromtrent wel en niet kan", aldus Kolff.

"Ik neem echter met klem afstand van de wijze waarop het echtpaar via (social) media de twee betrokken handhavers in beeld brengt. Deze mensen werken dagelijks met hart en ziel aan de veiligheid van Dordrecht en de Dordtenaren. Ik hoop dat het echtpaar Simons dat begrijpt en hun berichtgeving daarop aanpast."