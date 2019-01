Economen over CO2-heffing: laat de vervuiler betalen

Tientallen economen pleiten voor een speciale CO2-heffing voor de industrie. Onder hen zijn oud-staatssecretaris en Rotterdammer Rick van der Ploeg en elf economen van de Erasmus Universiteit.

Ze pleiten in het vakblad voor economen ESB voor een heffing van 50 euro per ton CO2, een bedrag dat jaarlijks moet groeien. De opbrengst moet deels naar de consument die juist door het kabinet hogere energielasten heeft.

Volgens de economen is in het bedrijfsleven veel winst te behalen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Er wordt nu te weinig van ze gevraagd in het concept-klimaatakkoord van het kabinet. Dat haalt de doelen niet en leidt tot onnodige kosten.

Drie jaar geleden besloten 196 landen in Parijs om de temperatuurstijging ten opzichte van het pre-industriële tijdperk te beperken tot maximaal 2 graden. Maar in de praktijk doen veel landen te weinig om dat doel te behalen.