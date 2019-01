Deel dit artikel:













Scooterrijder knalt tegen Rotterdamse tram Foto: MediaTV

Een scooterrijder is vrijdagavond gewond geraakt na in botsing te zijn gekomen met een tram. Dat gebeurde op de kruising Kleiweg met de Straatweg in Rotterdam-Noord.

De klap was zo heftig dat een traumateam ter plaatse kwam om de bestuurder te behandelen. De scooterbestuurder is uiteindelijk met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie bleef iedereen in de tram ongedeerd. Halverwege de avond werd de kruising weer vrijgegeven voor het verkeer.