Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onderzoek naar mogelijke schietpartij Rotterdam-Zuid Foto: streetview

De politie is een onderzoek gestart na een melding over een mogelijke schietpartij in een zijstraat van de Dordtsestraatweg. Meerdere politiewagens zijn ter plaatse.

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk.