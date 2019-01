Een man heeft vrijdagavond de slijterij van een supermarkt aan het Vlinderveen in Spijkenisse overvallen.

Hij bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen en ging er met een onbekende buit vandoor richting een park.

Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Er is een Burgernetoproep gedaan in de buurt om uit te kijken naar de verdachte.