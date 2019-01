Fraser over Feyenoord: 'Iedereen heeft ambities'

Het aanstaande vertrek van Giovanni van Bronckhorst is ook Sparta-trainer Henk Fraser niet ontgaan. Fraser, die vrijdagavond met zijn ploeg niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Telstar, wordt veel genoemd als mogelijke opvolger van Van Bronckhorst.

"Gio is een hele goede kennis en wat hij gedaan heeft hebben we allemaal erg veel waardering voor. Hij heeft het maximale gepresteerd met Feyenoord", begint Fraser. De trainer van Sparta maakte in het verleden al kenbaar graag ooit trainer van Feyenoord te zijn. "Maar ik maak nu deel uit van deze mooie club (Sparta), dus dat houdt mij het meeste bezig".

"Dat zegt niet dat ik geen ambities heb, iedereen heeft ambities", gaat Fraser verder. "Dat is het punt, iedereen mag verzinnen wat die wil, maar ik ben hier bezig en vanavond ben ik even licht geïrriteerd dat we er niet het maximale uit hebben kunnen halen."

Moeizame reeks

Sparta zit in een mindere periode en wist dit jaar nog geen zege te boeken. "Het is duidelijk dat we nu heel moeilijk tot overwinningen komen. Waar ligt dat aan? Voetbal is een eerlijke sport, wat je erin pompt krijg je eruit. Als ik heel kritisch naar mijn ploeg kijk dan zie ik dat een te groot aantal van mijn jongens niet die stap extra heeft kunnen maken", besluit de trainer van Sparta.

Bekijk hierboven het hele interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Henk Fraser.