Zwaargewonde man gedropt bij Schiedams ziekenhuis Franciscus Vlietland (archieffoto)

Bij het Franciscus Vlietlandziekenhuis in Schiedam is vrijdagavond een zwaargewonde man aangetroffen. Volgens ooggetuigen is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Hoe hij er aan toe is, is niet duidelijk.

Er zou ook een aanhouding zijn verricht, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Het zou gaan om de man die het slachtoffer heeft afgezet bij het ziekenhuis. Ook de auto met wie de twee naar het ziekenhuis zijn gereden, is in beslag genomen. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.