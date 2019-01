Meeste ongelukken op de snelweg op Van Brienenoordbrug

De Van Brienenoordbrug bij Rotterdam (A16) staat bovenaan de lijst met de meeste ongelukken van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de verzekeraars en wegbeheerders.

De onderzoekers hebben alle geregistreerde ongelukken van het afgelopen jaar in kaart gebracht. Als gekeken wordt naar een traject van 5 kilometer dan staat de Van Brienenoordbrug op één en op twee in de lijst van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN). In zuidelijke richting werden 109 ongelukken geregistreerd. In noordelijke richting gaat het om 105 ongelukken.

Per kilometer

De SIMN heeft het snelwegennet opgedeeld in kleine stukjes voor het onderzoek. De kilometer waar de meeste ongelukken plaatsvonden ligt op de A4 bij Leiderdorp, richting Den Haag. Daar gebeurde tussen hectometerpaaltje 33,0 en 34,0 vorig jaar 52 ongelukken.

In deze lijst is de regio Rijnmond ook vertegenwoordigd in de top 10. De Van Brienenoordbrug staat daar op plek vijf, gevolgd door de A20 bij Rotterdam-Centrum.

Niet voor het eerst

De Van Brienenoordbrug stond bij vorige overzichten ook al hoog in het lijstje met snelwegen met ongelukken. In 2017 stond het stukje bij de oprit Feijenoord ook al bovenaan de lijst.

Een deskundige zei vorig jaar dat de ongelukken worden veroorzaakt door de "lage snelheid van het verkeer dat van de zeer bochtige oprit afkomt. Veel automobilisten onderschatten de lengte van de invoegstrook en voegen in voordat ze voldoende snelheid hebben."