Agenten zet dronken bestuurder letterlijk voor paal

De politie heeft vrijdagavond in Oud-Beijerland twee mannen opgepakt nadat ze een ongeluk hadden veroorzaakt op een industrieterrein. Ze waren met hun auto tegen een boom aangereden en gingen er toen vandoor en verstopten zich op het terrein van de brandweer.

Volgens de politie waren beide mannen stomdronken. Ze weigerden mee te werken aan hun aanhouding.

Omdat er volgens de politie plek is voor één arrestant in een politiebusje, waren de agenten gedwongen om een andere oplossing te zoeken. De verdachte werd met zijn handboeien aan een lantaarnpaal vastgemaakt, tot de volgende bus kwam. "Hij moest maar even voor paal staan", schrijft de politie.

Volgens de politie had een van de twee mannen 'last van hoofdpijn'. "Door het niet dragen van de gordel had hij een duik in de voorruit gekopt. Hij verstopte zich, hoofdwond en al, bij de verkeerde hulpdienst. Dus niet bij de ambulance maar op het terrein van de brandweer. Wij vonden hem toen hij ladderzat tussen de ladders zat."