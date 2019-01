We gaan weer tuinvogels tellen!

Hoeveel koolmezen zitten er in de tuin? En hoeveel roodborstjes? En mussen? En zie je überhaupt nog wel merels voorbijkomen?

Het is weer tijd voor de jaarlijkse tuinvogeltelling. Tienduizenden mensen doen elk jaar mee en tellen een half uur lang hoeveel vogels ze in de tuin zien.

Voor het eerst kan de telling ook op vrijdag doorgegeven worden. Daardoor stond de teller zaterdagochtend al op ruim tienduizend lijstjes bij de Vogelbescherming. Marieke Dijksman van de Vogelbescherming: "We zagen de afgelopen jaren dat steeds meer mensen op vrijdag aan het tellen waren en op zaterdag hun lijstje doorstuurden. Toen dachten we 'we doen die vrijdag er ook gewoon bij', vandaar."

Dijksman vertelde zaterdagmorgen in het Radio Rijnmond-programma Chris Natuurlijk dat op dat moment de huismus op 1 staat. "In de helft van de tuinen komt'ie voor", zegt Dijksman. "Maar omdat-ie leeft in groepen, zie je er meteen een stuk of acht. Dat tikt aan en daarom staat de huismus nu op één."

Vinken en parkieten

Opvallend hoog staan ook de vinken. "De vink eet zaadjes van de grond en door de sneeuw van de afgelopen dagen moeten dat soort vogels nu hun heil zoeken bij tuinen, omdat daar wel wat te halen valt. Maar de sneeuw verdwijnt nu, dus misschien verandert dat nog."

Om diezelfde reden staat in Rotterdam ook de halsbandparkiet vrij hoog op dit moment, met een plekje in de top10.

Merel

Dit jaar is er ook extra aandacht voor de merel. "Die vogel kelderde vorig jaar uit de top 3", legt Dijksman uit. "Er heerst een merelziekte, waar veel vogels aan gestorven zijn. En daarnaast hebben we veel mildere winters gehad, waardoor de merels uit Oost-Europa niet meer geneigd zijn om hier te komen overwinteren."

De Vogelbescherming is benieuwd of deze trend zich nu voortzet. Keert de merel terug in de top 3 of is die plek nog altijd ingenomen door andere vogels.

De tuinvogeltelling bezorgt de Vogelbescherming een karrevracht aan informatie die gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. "Maar het is ook leuk, zo horen we vooral", gaat Dijksman verder. "Er deden vorig jaar 65 duizend mensen aan mee. En die laten allemaal weten dat ze het ook erg leuk vinden om te doen."

Hoe werkt de vogeltelling?

Volgens Dijksman is het tellen helemaal niet moeilijk.

1. Trek er een half uur voor uit. Zo lang moet je de tuin in de gaten houden.

2. Tel alle vogels die je in de tuin ziet. Vogels die langs komen vliegen, maar niet landen, tellen niet mee. Dijksman "En als je eerst één mus ziet en even later vier mussen, dan is die eerste mus er waarschijnlijk weer bij. Noteer alleen het hoogste aantal vogels dat je op dat moment in de tuin ziet zitten. Dat voorkomt dat vogels dubbel geteld worden"