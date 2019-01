Deel dit artikel:













ProRail zet ontspoorde locomotief terug op het spoor Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Spoorbeheerder ProRail plaatst zaterdag een locomotief terug die vrijdagavond is ontspoord bij de Waalhaven. "Het is een arbeidsintensieve klus die niet altijd even makkelijk is", zegt een woordvoerder van ProRail.

De locomotief ontspoorde vrijdagavond iets voor zeven uur. Er werd toen al meteen besloten om hem zaterdag pas weer terug te plaatsen. Bij de ontsporing raakte niemand gewond. "In sommige gevallen zet ProRail dan een speciale vrachtwagen in", legt de woordvoerder verder uit. "Daar zit allemaal hydraulische apparatuur in, waarmee je zo'n locomotief kunt optillen. Ook zitten er speciale wielen onder, zodat je dichtbij kunt komen." In de loop van de ochtend wordt de locomotief gelift. "Maar dat is klus die vrij secuur moet verlopen", gaat de woordvoerder verder. "Je moet voorkomen dat 'ie bijvoorbeeld omvalt." Of het spoor en de trein beschadigd zijn is niet duidelijk.