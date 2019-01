Politiek010: Miljoenen voor Zuid naar onderwijs en werk

Deze week in Politiek010 laten we zien wat er met de bijna kwart miljoen euro die het Rijk en Rotterdam in Rotterdam-Zuid steken naartoe gaan: Naar extra onderwijs en aanpak van de bijstand.

Kinderen in Rotterdam-Zuid krijgen 10 uur per week extra les, om de schoolprestaties te verbeteren. "Dan wil ik wel sport en zwemmen", reageert een van de leerlingen.

Daarnaast krijgen mensen in de bijstand persoonlijke begeleiding bij het vinden van een baan. Een van hen is Werner Kramer, hij zit al meer dan tien jaar in de bijstand. "Ik heb geen rijbewijs en geen diploma's. Daar werd ik eerst om uitgelachen, maar nu word ik geholpen."

Nu krijgt Kramer een rijbewijs aangeboden en een opleiding tot brandwacht. "Geen idee wat het is, maar dat ga ik nog wel leren", reageert hij.

Schiekadeblok

Ook reageren de Rekenkamer en wethouder Kurvers op het kritische rapport ver de aankoop van het Schiekadeblok in 2009. Daar ging de gemeente voor miljoenen het schip in door een risicovolle erfpachtovereenkomst. Vooral de rol van de ambtelijke top wordt bekritiseerd, een van de ambtenaren is de huidige wethouder Visser van Financiën.

"Die risico's zijn door een aantal ambtenaren weggehouden bij het college en de raad. En dat is ernstig", zegt Hofstra van de Rekenkamer. "Ik herken me niet in dat beeld", reageert wethouder Kurvers van Bouwen. "Wel betreuren we het dat onze inspanningen geen ontwikkeling is gekomen in het Schiekadeblok en dat ons dat miljoenen heeft gekost."