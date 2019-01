Deel dit artikel:













Brand in hennepkwekerij op woonwagenkamp Gorinchem Brandweer (Foto ANP)

De brandweer heeft zaterdagmorgen een brand geblust in een bijgebouw van een woonwagenkamp aan de Parallelweg in Gorinchem. In het gebouwtje zat een hennepkwekerij.

Volgens de brandweer kwam er een groenige rook uit het gebouwtje. De brandweer ging niet naar binnen, omdat er altijd veel elektrische apparatuur bij een hennepkwekerij zit. Bovendien waren er 'klappen en schokken' te horen, volgens een woordvoerder. Stedin heeft de stroom afgesloten naar het bijgebouw. De brand was daarna snel onder controle. Negen mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De politie kan nog niet zeggen of er aanhoudingen zijn verricht.