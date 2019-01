Twee mannen opgepakt in Schiedam voor gijzeling

De politie heeft twee mannen opgepakt in Schiedam voor een mogelijke gijzeling. Het slachtoffer werd vrijdagavond zwaargewond afgeleverd bij het Franciscus Vlietlandziekenhuis in Schiedam.

De politie kreeg rond kwart over negen de melding dat het slachtoffer, een 48-jarige man uit Krimpen aan den IJssel, tegen zijn wil werd vastgehouden, ergens in Schiedam. Daarop startte de politie een zoektocht.

Even later kwam de melding dat er mogelijk geschoten zou zijn in een woning aan de Rozenburgstraat in Schiedam. Daarbij zou een gewonde man uit de woning zijn gedragen. Vervolgens werd hij met de auto weggereden.

Agenten gingen in de achtervolging en zagen dat de wagen naar het Vlietlandziekenhuis reed. Het slachtoffer op de achterbank van de auto had een schotwond.

Bij het ziekenhuis werd de 42-jarige bestuurder (woonplaats onbekend) aangehouden. Het slachtoffer werd overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. De auto werd in beslag genomen.

Voor het huis aan de Rozenburgstraat werd een inval gedaan. Voor het huis werd een 52-jarige Schiedammer opgepakt. In het huis werd een vuurwapen gevonden.

Wat er precies binnen in het huis is gebeurd is niet duidelijk. De politie is nog bezig met onderzoek.