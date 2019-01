De politie heeft vrijdagavond bij een actie in Rotterdam-IJsselmonde twee messen, drugs en tweeduizend euro aan contanten in beslag genomen.

Bij de controle was ook de belastingdienst betrokken. Er werd voor drieduizend euro aan openstaande boetes geïnd.

Een BMW werd in beslag genomen op verdenking van witwassen. In een andere auto werd een ruimte gevonden, waar je spullen in kunt verbergen. Ook die wagen is in beslag genomen.