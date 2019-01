Enorm spandoek en stille tocht ter nagedachtenis aan Jip Jurg

Vrienden en familie van de in januari 2018 omgekomen Jip Jurg hebben een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan Jip. Bij de Rotterdamse Schouwburg werd een enorm spandoek opgehangen.

Een grote groep liep zaterdagmiddag van de Maashaven naar het Schouwburgplein. Het IFFR heeft toestemming gegeven voor het ophangen van het spandoek, maar heeft verder niets met de actie te maken.

Jurg werd op de plek waar het spandoek werd gehangen, vermoedelijk doodgeschopt door een beveiliger na een woordenwisseling omdat hij met een glas in zijn hand de schouwburg uit liep.

Jip zou een klap hebben uitgedeeld. Hij nam nog een taxi naar huis. Anderhalve dag later overleed hij als gevolg van inwendig letsel.

Aanklacht verzwaard

De beveiliger John H. ontkent dat hij bewust heeft geschopt, hij zou hooguit per ongeluk eenmaal op het slachtoffer zijn gaan staan, terwijl een collega Jip tegen de grond gedrukt hield. Eind 2018 liet justitie weten dat het de aanklacht tegen de beveiliger verzwaard had. Hij zou in juni 2016 een andere man mishandeld hebben.

De rechtbank liet de beveiliger bij de pro forma zitting in december echter tijdelijk vrij, omdat het onderzoek lange tijd kon duren. John H. zat al tien maanden vast. Er moet onder meer aangetoond worden dat er een verband is tussen de actie van de beveiliger en het overlijden van Jip.