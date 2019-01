De patatbakker en de lokale bierbrouwerij spinnen garen bij het IFFR

Deze week ging het IFFR van start. Maar wat levert zo’n filmfestival de ondernemers in de stad nu op? Officiële cijfers zijn er niet, maar de lokale bierbrouwer en de patatbakker op het Schouwburgplein spinnen er garen bij.

Patat

“Als iedereen één euro uitgeeft, is dat 160.000 euro omzet voor Rotterdam”, becijfert patatbakker Klaas Schipper. De eerste twee dagen van het filmfestival verkocht hij minder frites dan een jaar eerder. “Maar vandaag kan het weer druk zijn. Het ligt aan de film. Sommige mensen hebben geld in hun zak, anderen komen low budget. Maar vorig jaar verkocht ik voor zes procent extra tijdens de filmdagen.”

Bier

In het verleden haalde het filmfestival haar bier uit Duitsland. Dit jaar werd gekozen voor lokale ondernemers. Tsjomme Zijlstra van Kaapse Brouwer spreekt over een connectie met de stad. “Het filmfestival is wel een van de events waarmee je je echt kan verbinden met Rotterdam. Onze fusten zijn voor 95 procent recyclebaar en worden door Rotterdamse bedrijven opgehaald. Alles is lokaal.”

Johan Moerman van Rotterdam Festivals heeft geen officiële cijfers over de extra inkomsten voor de stad. “Maar in tien dagen tijd worden 320.000 kaarten verkocht. Als die mensen overnachten geven ze 250 tot 300 euro per dag uit. Niet iedereen blijft slapen. Maar de bezoekers zitten wel in restaurants en besteden hun geld hier en niet thuis. Natuurlijk heeft het ook andere effecten. Mensen die anders niet in Rotterdam komen leren de stad kennen.”