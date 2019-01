Bommelding bij hotel Rotterdam The Hague Airport, vliegveld wel open

Brandweer en politie zijn zaterdagavond uitgerukt voor een bommelding bij het Hotel Wings bij Rotterdam The Hague Airport. Rond zes uur kwam de melding binnen, die werd serieus genomen.

De terminal van het vliegveld is open en de vluchten gaan door. De toegangswegen zijn echter dicht en mensen afzetten voor de deur kan ook niet. Honden van de marechaussee die zijn gespecialiseerd in het zoeken naar explosieven, inspecteren het hotel.

Bij het hotel was een modeshow aan de gang in het kader van de Black Fashion Week. Het hotel is ontruimd. Rijnmond-verslaggever Sherina Leerdam was aanwezig bij de modeshow.

"Er waren tweehonderd tot driehonderd mensen binnen. Die staan nu al anderhalf uur buiten. De sfeer is gemoedelijk, maar de mensen beginnen het beu te worden," vertelt ze rond half acht. Alle mensen kregen een goudkleurige warmtedeken om. Sommige mensen willen weg, maar ze mogen niet bij hun auto die in de afgesloten zone staat.

Rond acht uur werden de mensen die buiten stonden naar een pand van Trigion Beveiliging gebracht waar ze werden opgevangen. Het hotel is nog dicht. Dat geldt ook voor het naastgelegen Ibis-hotel, mensen mogen dat hotel niet in.

Bij het hotel en het vliegveld was niemand bereikbaar voor een verdere toelichting.