Pluim voor organisatie van de modeshow, ontruiming goed verlopen De modeshow moest worden afgebroken. De modeshow moest worden afgebroken. Deze jonge Feyenoord-supporter had een andere avond dan gepland. De zaal werd ontruimd.

Mensen die de modeshow in Hotel Wings in Rotterdam zaterdagavond hebben bezocht, geven de organisatie een pluim voor de manier waarop de ontruiming van het hotel is verlopen. Vanwege een bommelding moest iedereen de zaal uit, de kou in.

"Petje af voor de presentator. De ontruiming werd ordelijk en rustig aangekondigd.

Wij werden verzocht naar de overkant te lopen," zegt Sandra Berkhoudt Fraser.

Lees ook: Bommelding bij hotel Rotterdam The Hague Airport, hotel weer vrijgegeven De mensen moesten lange tijd buiten in de kou en regen wachten. "Schandalig dat wij eerst haast een uur buiten het Ibishotel stonden voordat we naar binnen mochten. Omdat onze auto in de garage onder het hotel staat is het afwachten wanneer we daar bij mogen." Rond kwart over negen meldde de Marechaussee dat het hotel en de omgeving weer zijn vrijgegeven.