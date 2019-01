Deel dit artikel:













Tommy: 'bedankt voor alle kaartjes' Foto: Instagram Tommy

"Super bedankt voor alle lieve kaartjes, brieven en cadeaus! Ik had nooit zoveel steun verwacht en alle berichten die erin staan doen me erg goed. Dankjewel allemaal." Zo reageert Tommy uit Spijkenisse via Instagram op de zee van berichten die hij kreeg nadat hij mishandeld werd door zes jongens.

Op een filmpje dat begin deze week viraal ging op internet, is te zien dat het slachtoffer klappen krijgt, getrapt wordt en zelfs tegen zijn hoofd geschopt wordt terwijl hij al op de grond ligt. De vechtpartij in de wijk Waterland waarbij de 14-jarige jongen afgeranseld werd, leidde deze week in het hele land tot verontwaardiging. ''Het slachtoffer had -naar het zich laat aanzien- met één van de verdachten een afspraak om een ruzie uit te vechten. Vervolgens waren op de afgesproken plek meerdere personen aanwezig en vond er een groepsmishandeling plaats", aldus justitie eerder.