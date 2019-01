Excelsior laat langs De Graafschap

Luigi Bruins en Mounir El Hamdaoui beslissen voor Excelsior de degradatiekraker tegen De Graafschap in Kralings voordeel; 2-0.

De eerste helft van de wedstrijd bood geen vuurwerk. Beide ploegen hadden moeite de goal te vinden. Het eerste kansje was voor Jeffrey Fortes, die na drie minuten overschoot. El Hamdaoui kreeg na tien minuten ook een mogelijkheid, maar ook zijn poging zeilde over. De Graafschap had in de eerste helft de beste papieren voor een doelpunt. Na een kwartier schoot El Jebli van afstand in de korte hoek, doelman Alessandro Damen wist de bal uit de korte hoek te boksen. Na een half uur kon een voorzet van Jordy Tutuarima door Yousef El Jebli op de strafschopstip op doel worden geschoten. Tot opluchting van de Kralingers schoot El Jebli over.

In de tweede helft probeerde Excelsior fris te starten, maar de steekpass van Luigi Bruins op Mounir El Hamdaoui was te hard voor de Marokkaanse spits. De Graafschap dwong nog enkele kansen af, maar keer op keer wist Alessandro Damen te redden. Zelfs op een onbedoelde poging van Ryan Koolwijk op zijn eigen doel had Damen het antwoord. Door in de split te duiken redde de doelman van de Kralingers. Uiteindelijk was het Luigi Bruins die de ban brak. Op aangeven Van Mounir El Hamdaoui rondde Bruins beheerst af voor de 1-0. De Graafschap drukte in het resterende kwartier nog aan maar kwam niet tot scoren.

Robin van der Meer liet bij zijn invalbeurt in minuut 90 direct van zich spreken. Met zijn eerste balcontacten bediende hij El Hamdaoui op maat die vervolgens De Graafschap-keeper Hidde Jurjus passeerde.

Door de overwinning klimt Excelsior één plaats naar de vijftiende plek in de eredivisie. Het passeert FC Groningen deze speelronde definitief doordat de Groningers van PSV verloren.

Scoreverloop Excelsior - De Graafschap

76' Luigi Bruins91' Mounir El Hamdaoui