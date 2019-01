Deel dit artikel:













Botlektunnel dicht voor spoedreparatie Botlektunnel (archief)

De Botlektunnel is dicht. Dat komt omdat er water onder het asfalt terecht is gekomen. Daarom wordt er nu gewerkt in de tunnel in de A15.Wie vanuit Hoogvlieg richting Europoort wil, kan Botlekbrug nemen.