Opgepast: code geel voor harde wind en hoogwater

Het KNMI waarschuwt voor harde windstoten zondagavond en in de nacht van zondag op maandag. Aan de kust moet je volgens RTV Rijnmond weerman Jules Geirnaerdt rekening houden met windkracht 7 tot 8.

Landinwaarts kunnen er windstoten voorkomen tot wel 100 kilometer per uur .

In onder meer Hoek van Holland, Vlaardingen en Maassluis wordt hoogwater verwacht. In Maassluis is daarom de hoogwaterregeling in werking. De loswal is daar met een slagboom afgesloten en de politie waarschuwt zondag zo nodig autoeigenaren die er al geparkeerd staan.

In Vlaardingen wordt hoogwater tussen de 2,25 en 2,80 meter boven NAP verwacht. In de avond worden delen van de West- en Oosthavenkade, Maasboulevard en de Koningin Wilhelminakade afgesloten.

De kans op een officiële storm is erg klein. Daarvoor moet het namelijk minimaal een heel uur met windkracht 9 waaien. De laatste keer dat sprake was van een officiële storm is een jaar geleden. Toen stormde het op 24 januari enige tijd op de Wadden.