Mario Been over De Klassieker: 'Ajax moet een heel slechte dag hebben'

Feyenoord neemt het vandaag in De Klassieker op tegen Ajax. Een speciale wedstrijd voor heel Rotterdam en omstreken. Voormalig trainer Mario Been denkt echter dat Feyenoord weinig kans heeft.

"Moeilijk, dan moet Ajax een heel slechte dag hebben", begint Been tegenover RTV Rijnmond. "Ik vind dat Ajax op alle fronten meer kwaliteit heeft. Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Zij moeten een slechte dag hebben en bij Feyenoord zal alles moeten kloppen. En ik blijf erbij dat ze elke wedstrijd veel kansen weggeven. En dat moet je niet doen tegen de spitsen van Ajax."

Jørgensen uit vorm

"Het is een speler die enorm veel gegeven heeft voor Feyenoord", zegt Been. "Dit jaar lijkt alsof hij een aantal kleine pijntjes heeft gehad en blessures en een beetje aan het zoeken is naar zijn echte vorm. Die vorm resulteerde vorig seizoen nog bijna in een transfer naar Engeland. Voor hem is het jammer dat het niet doorgegaan is, maar ook voor Feyenoord. Dat genereert natuurlijk veel geld.

Maar ik vind Jørgensen bij Feyenoord gewoon een heel goede spits. Ik hoop dat hij snel zijn goaltje vindt en dat hij weer naar het niveau kan groeien en dat 'ie in de laatste fase van de competitie en in de beker, Feyenoord enorm kan helpen."

'Besloten-karakter'

Ook tenniscoach, Rotterdammer en Feyenoord-supporter Raemon Sluiter komt aan het woord. Hij vindt vooral dat het 'besloten-karakter' bij Feyenoord niet goed is. "Trainingen worden meer besloten en ik snap het aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant: Feyenoord is van de mensen. Dat moet zo blijven, dat kan zoveel doen. Die Kuip bepaalt zoveel. Als ik iets mag zeggen dan zou ik zeggen dat daar goed naar gekeken moet worden om dat ten koste van alles behouden moet worden."

