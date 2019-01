NAPRATEN: Feyenoord-Ajax (6-2)

Deel dit artikel:













Robin van Persie scoorde twee keer in zijn laatste Klassieker in de eredivisie. Foto: ANP OLAF KRAAK Feyenoord-Ajax

Feyenoord speelt om half drie in De Kuip De Klassieker tegen Ajax. De Rotterdammers zijn de tweede seizoenshelft in de eredivisie slecht begonnen en willen dat in deze speciale wedstrijd rechtzetten. De Klassieker is uiteraard te volgen op Radio Rijnmond.

De radio-uitzending, gepresenteerd door Dennis Kranenburg, begint om 13.00 uur. Vanaf dat moment blikken we vooruit op De Klassieker en blikken we nog even terug op Excelsior-De Graafschap. Vanaf 14.30 is Feyenoord-Ajax uiteraard live te volgen op de radio. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag in De Kuip. Opstelling Feyenoord Vermeer, St. Juste, Botteghin, Van Beek, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson Vermeer, St. Juste, Botteghin, Van Beek, Verdonk; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson Scoreverloop

8' 0-1 Lasse Schöne

16' 1-1 Jens Toornstra

31' 2-1 Steven Berghuis

34' 2-2 Hakim Ziyech

42' 3-2 Robin van Persie

56' 4-2 Robin van Persie

75' 5-2 Tonny Vilhena

83' 6-2 Yassin Ayoub

Volg hieronder ook onze liveblog over De Klassieker.

