Overvallers van moeder RTL-columnist Jaap van Deurzen gestraft

De overvallers die de moeder van RTL-columnist Jaap van Deurzen hebben overvallen, zijn bestraft. De één kreeg vier jaar celstraf, de andere twee jaar.

Dat schrijft Van Deurzen in zijn zondagcolumn . Zijn moeder werd in maart vorig jaar overvallen in haar verzorgingsflat in Rotterdam-Zuid. De overvallers kwamen binnen met een babbeltruc. De 92-jarige vrouw werd op bed gelegd voor zogenaamd een onderzoek aan haar buik. Terwijl ze daar lag werd 250 euro gestolen en een gouden ring.

De overvallers zijn ook voor andere daden bestraft.