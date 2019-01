Agenten zijn zondagmiddag met spoed naar de Brielselaan in Rotterdam-Zuid gereden, toen de melding van een steekpartij binnenkwam. Vanuit Amsterdam kwam zelfs een traumahelikopter aangevlogen.

De politie laat weten dat een persoon lichtgewond is geraakt bij een familieruzie in een woning. De traumahelikopter is afgemeld, er wordt onderzoek gedaan naar het incident.