Alblasserdams koor ontroert jury Holland's Got Talent met bijzondere auditie

Dirigent Peter Overduin uit Hendrik-Ido-Ambacht gaf zaterdagavond met zijn Inspire2Live Choir een bijzondere, emotionele auditie in het RTL-programma Holland's Got Talent. Alle vier de juryleden stemden het Alblasserdamse koor met een staand applaus door naar de volgende ronde.

Peter legde vooraf uit waar de naam van zijn koor vandaan komt. "Een koor dat uitsluitend zingt voor kankerbestrijding." De dirigent verloor afgelopen december zijn vrouw Karin aan uitgezaaide borstkanker.

Een grote familie

Het koor is actief sinds 2011 en heeft van dichtbij meegeleefd in de zware periode van Peter. "We zijn een grote familie geworden door de drive en de motivatie om te zingen voor de kankerbestrijding", vertelde de dirigent aan de jury.

Het koor zong een lied uit de musical The Phantom of the Opera.

Onder de indruk

"Dit is thuis niet na te vertellen", zei jurylid Paul de Leeuw na afloop van het optreden enthousiast tegen zijn collega's. Ook Angela Groothuizen was zeer onder de indruk. "Wat een verhaal, wat een verlies. Als het leven zo langskomt en je pakt het op déze manier op, Peter. Wat een inspiratie, wat zijn jullie met elkaar prachtig! Jullie hebben me echt geraakt."

Great name, great organisation", zei jurylid Dan Karaty. "I thought that was a wonderful performance."

Ook Chantal Janzen was geraakt door het optreden van het koor en de zichtbare emotie van de zangers. "Jullie zijn ontroerd. Ik vind het ook heel sterk van u", zei Chantal tegen de dirigent. "Want het is best wel kort geleden dat het u is overkomen. Ik denk dat jullie als groep een grote steun zijn."

Bekijk de auditie hier terug: