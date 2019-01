Deel dit artikel:













Feyenoord droogt Ajax af in historische Klassieker (6-2) Robin van Persie scoorde twee keer in zijn laatste Klassieker in de eredivisie. ANP OLAF KRAAK

Feyenoord heeft zondagmiddag Ajax met 6-2 verslagen in de eigen Kuip. In een historisch en enerverend duel scoorden voor Feyenoord: Robin van Persie (tweemaal), Jens Toornstra, Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Yassin Ayoub. In de krankzinnige Klassieker stonden beide ploegen bij rust al op 3-2 en maakte Feyenoord in de tweede helft definitief het verschil.

De overwinning van Feyenoord hing tijdens de beginfase nog niet in de lucht. Ajax was beter en kreeg ook de betere kansen. Lasse Schöne schoot Ajax in die beginfase via een mooie vrije trap al op voorsprong: 0-1. Ondanks dat Feyenoord niet in de wedstrijd zat, scoorde het wel vrij snel de gelijkmaker. Jens Toornstra kreeg uit een voorzet van Steven Berghuis de bal plots voor zijn voeten. Hij haalde uit en Onana was kansloos. Door de goal kreeg Feyenoord kracht. Dat resulteerde uiteindelijk ook in de 2-1. Na een mooie aanval rondde Steven Berghuis aan de linkerkant van het strafschopgebied, in twee instanties, af. Een minuut later maakte Hakim Ziyech wel weer gelijk in de doelpuntrijke Klassieker: 2-2. Maar voor rust liet Robin van Persie weer zijn klasse zien. Hij zette zijn ploeg uit een voorzet van Toornstra weer op voorsprong. Na rust scoorde hij opnieuw voor de ploeg uit Rotterdam-Zuid; dit keer liep hij een voorzet van Steven Berghuis binnen. Toen hij gewisseld werd, kreeg hij in zijn laatste Klassieker in de eredivise, terecht een staande ovatie van heel het stadion. Tonny Vilhena en Yassin Ayoub maakten het voor de tegenstanders uit Amsterdam in de slotfase nog erger. Zij maakten de 5-2 en 6-2 in dit historische duel.

Scoreverloop

8' 0-1 Lasse Schöne

16' 1-1 Jens Toornstra

31' 2-1 Steven Berghuis

34' 2-2 Hakim Ziyech

42' 3-2 Robin van Persie

56' 4-2 Robin van Persie

75' 5-2 Tonny Vilhena

83' 6-2 Yassin Ayoub 8' 0-1 Lasse Schöne16' 1-1 Jens Toornstra31' 2-1 Steven Berghuis34' 2-2 Hakim Ziyech42' 3-2 Robin van Persie56' 4-2 Robin van Persie75' 5-2 Tonny Vilhena83' 6-2 Yassin Ayoub Luister hierboven alle goals terug met commentaar van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.