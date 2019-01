Deel dit artikel:













Brand in woning Rockanje, zes personen hebben rook ingeademd Brandweer (Foto ANP)

In een woning aan de Nieuw Rockanjesedijk in Rockanje is zondag aan het begin van de avond brand uitgebroken. Zes personen hadden rookklachten, drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor extra controle.

De brand brak iets na 18:00 uur uit. Rond 18:30 uur was de brand meester. De brandweer is nog druk bezig met het afhandelen van de brand en het onderzoek naar de oorzaak.