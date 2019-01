'Gio' na De Klassieker tegen Ajax (6-2): 'Mensen praten hier nog jaren over'

Feyenoord won zondag met maar liefst 6-2 van Ajax. Het is voor Giovanni van Bronckhorst een fijn begin van zijn afscheidstournee als trainer van Feyenoord. Hij gaf deze week aan na vier jaar te stoppen met Feyenoord en zal deze overwinning lang koesteren.

De trots overheerst na afloop dan ook bij de trainer van Feyenoord. "Met name de manier waarop. Natuurlijk zijn overwinningen op Ajax altijd belangrijk. Meer dan alleen de punten. Maar ik denk dat we er vandaag een wedstrijd van hebben gemaakt, waar mensen het nog jaren over gaan praten. Dat hebben we met z'n allen bereikt."

3-3 of 4-4 kunnen staan

'Gio' schrok nog wel van het eerste kwartier, waarin Ajax beter was. "Zeker. We begonnen heel nerveus aan de wedstrijd. We waren totaal niet onszelf. Toen kwam Ajax ook voor. Ik denk dat de 1-1 heel bevrijdend werkt voor het team. De eerste helft was sowieso heel open, met heel veel kansen over en weer. Het had ook 3-3 of 4-4 kunnen staan.

Emotie onder controle

"Ik voelde wel aan mijn team dat ze in de wedstrijd zaten en ten koste van alles de wedstrijd wilden winnen. En dat we heel de wedstrijd onze emotie onder controle hadden. We werden sterker en sterker en hebben uitslag naar 6-2 getild. Vandaag waren we top. Alles wat ik van mijn team wil zien, hebben we vandaag gezien."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Giovanni van Bronckhorst.