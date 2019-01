Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Musical Cats dit voorjaar terug naar Rotterdam Foto: ANP/Evert-Jan Daniels

Musicalfans die de afgelopen twee weken niet naar de musical Cats in het Nieuwe Luxor Theater konden, krijgen in april een herkansing. De show gaat in een andere Europese stad niet door en komt in plaats daarvan dit voorjaar een week terug naar Rotterdam.

“We vonden een speelperiode van twee weken in Rotterdam al wat aan de krappe kant", zegt producent Frank van Paridon. De zestien shows in de twee laatste weken van januari verkochten bijna uit. "Rotterdammers die we eerder moesten teleurstellen, kunnen we nu alsnog de gelegenheid bieden om de originele Londense cast aan het werk te zien." Het is dit jaar 30 jaar geleden dat musical van componist Andrew Lloyd Webber in première ging in Nederland. Cats speelt van 2 tot 7 april in het Nieuwe Luxor. Daarna vertrekt het gezelschap naar China voor een tournee van zes maanden. Het verhaal gaat over een groep katten op een vuilnisbelt, op de belangrijkste avond van het jaar: het grote bal van de katten. Tijdens dit bal wordt ieder jaar een van de katten uitverkoren een nieuw kattenleven te beginnen.