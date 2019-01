Maatjesproject op zoek naar vrijwilligers met John Buijsman

Kinderen die extra steun of begeleiding nodig hebben, koppelen aan een vrijwillige mentor. Het idee is net zo simpel als effectief. Maar Stichting B for You, die de maatjes koppelt, heeft een tekort aan vrijwilligers. En daarom wordt John Buijsman - als ambassadeur van de club - ingezet als mentorwerver tijdens de marathon van Rotterdam.

Buijsman gaat in de aanloop naar de marathon een clubje mentoren en hun maatjes trainen. Zo ook Péris Conrad en zijn maatje Joshua Dorothaal (13). Zij kennen elkaar sinds afgelopen zomer en hebben al veel met elkaar ondernomen. Dit keer treffen ze elkaar bij het SS Rotterdam, waar ze een rondleiding krijgen. Buijsman is er ook, in het bekende paars-gele hardloopshirt uit de film De Marathon. Maar dat trainen gaat dus mooi niet door, ontdekt hij al snel.

Péris en Joshua zijn veel meer geïnteresseerd in het stoomschip en haar geschiedenis. En passant vertellen ze waarom zij hun match zo geslaagd vinden. Joshua: "Ik werd vroeger snel boos op school omdat ik mijn vader miste. Die woont in Curaçao. Nu ik Péris ken, gaat het veel beter met me. Hij is lauw; hij is leuk. En we praten samen over hoe het thuis gaat enzo."

Het klikte vanaf het eerste moment tussen de twee, zegt mentor Péris. "We zien elkaar eens in de twee weken voor een uitje en dat sluiten we altijd af met een warme hap." Voor de agent is het mentorschap waardevol aan beide kanten. "Ik kom zelf uit een groot gezin vol warmte, als je dat kan teruggeven, is dat een geschenk."

John dringt aan om toch te gaan trainen, want ze moeten immers 10 kilometer gaan rennen tijdens de marathon. En dus lopen ze gedrieën uiteindelijk toch flink wat rondjes door een van de zalen van het klassieke stoomschip. Net zo lang tot de trainer er zelf ademloos bij neervalt.