Ed Aldus: kans op winterse buien en gladheid

Na een nat, maar zacht weekeinde gaat het de komende nachten opnieuw vriezen. Er is volgens weerman Ed Aldus kans op gladheid door (natte) sneeuwval en door bevriezing van wegen.

Maandagochtend beginnen we nog met een graad of vier, maar voelt het door de stevige wind "waterkoud" aan, aldus Ed. "De gevoelstemperatuur is een à twee graden onder nul."

Maandagmiddag breekt af en toe de zon door en neemt de wind af. Er kan nog wel een bui voorkomen. "Misschien met hagel of sneeuw", voorspelt de weerman. "De temperatuur gaat onderuit en daardoor kan het glad worden door bevriezing van natte weggedeelten."

Komende dagen

Dinsdag blijft het vrijwel droog en is er ook af en toe zon. In de avond is er kans op natte sneeuw. De grootste kans daarop maken de Zuid-Hollandse eilanden.

Woensdag kan het volgens Ed Aldus wit worden door sneeuw. Maar een dik pak zit er niet in. "Ik verwacht geen herhaling van vorige week."

"Het blijft kwakkelweer", vat de weerman samen. "Dat is het goede woord voor de komende tijd."