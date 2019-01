Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Riolering springt in Zwijndrecht: 'Overal ligt stront en wc-papier' Foto: gemeente Zwijndrecht Foto: Jordy Nijenhuis

Een gesprongen riolering zorgt voor problemen in de Doctor Boutensstraat in Zwijndrecht. In de straat is een auto in een zogeheten sinkhole gezakt. "Overal ligt stront en wc-papier. De lucht is niet te harden", zegt bewoonster Maria.

Ze ontdekte het gat rond 02:00 uur. "Ik keek naar buiten en zag dat de hele straat blank stond." Maria ontdekte dat een auto met de neus naar beneden in een groot gat was gezakt. Ze belde de politie. “Toen agenten aankwamen en ik naar buiten liep, stond ik tot aan mijn knieën in het water. We maakte de buren wakker, zodat ze hun auto konden wegzetten.” De bestuurder van de weggezakte auto kon die op tijd verlaten. De krater waarin de wagen tuimelde, is zo'n drie meter diep. De Doctor Boutensstraat is afgesloten en de gemeente Zwijndrecht is bezig met reparatie. "De directe omgeving zal de komende dagen hinder ondervinden van de reparatiewerkzaamheden en stankoverlast", laat de gemeente weten. "Er wordt met man en macht gewerkt om het afvalwater met afzuigwagens weg te rijden vanuit de gemalen. Hiermee hopen we te voorkomen dat het rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomt." Het is nog niet duidelijk waardoor de riolering in de Docter BOutensstraat het heeft begeven.