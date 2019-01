Jan Everse in FC Rijnmond

Deel dit artikel:













Jan Everse is maandagmiddag onze gast in FC Rijnmond. In de talkshow hebben we veel aandacht voor de grote overwinning van Feyenoord op Ajax (6-2) op zondagmiddag.

Behalve oud-Feyenoorder Everse zullen ook Sinclair Bischop, die voor ons verslag deed van De Klassieker op de radio, en huisanalyticus Emile Schelvis te zien zijn. De show wordt gepresenteerd door Bart Nolles. FC Rijnmond begint rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is de uitzending live te zien via Facebook en terug te zien op de website. Kijk hier nu FC Rijnmond terug: