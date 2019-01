Jan Everse over Feyenoord-Ajax in FC Rijnmond: 'Van Persie is een biljarter met kunststoten'

Jan Everse was maandagmiddag onze gast in FC Rijnmond. In de talkshow was er veel aandacht voor de grote overwinning van Feyenoord op Ajax (6-2) van zondagmiddag.

De oud-speler van Ajax en Feyenoord heeft genoten tijdens de Klassieker. "Het was een dag waar je al jaren op hoopte. Niet verwacht, maar wel gehoopt dat je Ajax een keer een rammeling geeft. Van de tien keer is het negen keer andersom."

Vooral over Robin van Persie was hij lovend. "Het is natuurlijk een speler die puur op zijn talent speelt. We hebben gisteren allemaal gezien dat hij met kop en schouders boven iedereen van Ajax en Feyenoord uitsteekt. Het is zó'n goede speler. Hij schiet niet, maar hij aait de bal. Een biljarter met kunststoten. Zijn aannames, dat is fenomenaal."

Ook voor trainer Van Bronckhorst had Everse complimenten. "Van Bronckhorst heeft zijn huiswerk veel beter gedaan dan Ten Hag in deze wedstrijd. Ik heb vanmiddag weer een uur zitten kijken. Het was al vanaf het begin dat Ajax slecht schakelde."

