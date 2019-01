Deel dit artikel:













Auto uit drie meter diepe krater in Zwijndrecht Foto: Jordy Nijenhuis

Bergers hebben de auto, die in de nacht van zondag op maandag in Zwijndrecht wegzakte in een drie meter diep gat, uit de sinkhole getrokken. De rode wagen zit vol met zand en drek. De straat is na het springen van de rioilering afgezet en de gemeente Zwijndrecht is druk bezig om de schade te herstellen. Het kan enkele dagen duren voordat alles weer op orde is.

In de Doctor Boutensstraat sprong rond 02:00 uur om nog onduidelijke reden een riolering. Daardoor ontstond een grote krater. Een bestuurder, die terugkwam van zijn werk, zakte met zijn auto weg in het gat. Hij kon de wagen net op tijd verlaten. De auto belandde met de neus naar beneden in het gat. Drollen In de straat hangt maandagochtend een penetrante poeplucht. "Vannnacht was het nog erger", zegt een bewoonster. "Toen zag je de drollen voorbij drijven. Ik dacht: shit, wat is dit nou?" Lees ook: Riolering springt in Zwijndrecht:Overal ligt stront en wc-papier Volgens de vrouw stonden de geparkeerde auto's in de straat tot aan het portier onder water. "Dus ik heb alle bewoners wakker gemaakt. Die schrokken natuurlijk. Maar ik zei: je auto moet weg! Ze hebben hun wagens toen op een parkeerplaats achter het station gezet." Zuigwagens hebben maandagochtend het vuile water weggepompt uit de straat. Omwonenden is gevraagd om zo min mogelijk water door te spoelen.