School in Groot-Ammers ontruimd Brandweer, Foto: Thijs Kern

Vele tientallen basisschoolleerlingen in Groot-Ammers hebben maandagochtend vervroegd pauze gekregen. In de Rehobothschool aan de Roerdompstraat was rond 11.30 uur een gaslucht geroken.

Het personeel van de school nam het zekere voor het onzekere en evacueerde alle leerlingen. De meeste zijn thuis gaan lunchen. De brandweer heeft metingen verricht en sloot al snel een aardgaslekkage uit. De oorzaak van de vreemde lucht is nog niet duidelijk, maar de school is vrijgegeven.