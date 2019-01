Uitleenpunt voor speelgoed in Charlois gaat weer open na brand

Goed nieuws voor kinderen in de omgeving van het Amelandseplein in de Rotterdamse wijk Charlois. Het uitgebrande speelgoeduitleenpunt gaat na een succesvolle inzamelingsactie eind februari weer open. "Dit is Rotterdam op z'n best."

Tijdens Oud en Nieuw ging de opslagplaats voor het speelgoed in vlammen op. De afgelopen jaren hadden vrijwilligers voor duizenden euro's aan speelgoed verzameld. Kinderen in de wijk konden dit naar hartenlust gebruiken.

Kinderen op Zuid De stichting Thuis Op Straat is beheerder van de opslagplaats. Directeur Peter Steenbergen is in zijn nopjes met het resultaat. "Mooi om te zien dat iedereen samenwerkt om de kinderen op Zuid te helpen", vertelt Steenbergen.

De stichting heeft inmiddels een nieuwe opslag gevonden, ook wel een porto cabine genoemd. "Dat was even zoeken, maar inmiddels hebben we die ook gevonden", aldus Steenbergen. "Op 27 februari zijn we weer in bedrijf."

Vier uitleenpunten Na een oproep bij RTV Rijnmond stroomden de donaties binnen. "We hadden niet verwacht dat we zoveel speelgoed zouden ontvangen", vervolgt Steenbergen. "We kunnen zelfs onze andere vier uitleenpunten voorzien van nieuwe speelgoed. "