Twijfels over hoge Dordtse woningbouwambities

Projectonwikkelaars twijfelen eraan of de gemeente Dordrecht erin slaagt om tot en met 2022 vierduizend woningen in de stad te laten bouwen. Afgelopen jaar kwamen er in Dordt slechts 276 nieuwe woningen.

"We horen veel plannen, maar die moeten concreet gemaakt worden. Daar merk ik weinig van. Jammer, want de markt is nu gunstig. Je ziet wel vaker, dat gemeentes groot en abstract denken, terwijl je beter klein en concreet kunt doen", zegt de Dordtse ontwikkelaar Gijs van Pelt.

"Ik deel het pessimisme van de ontwikkelaars niet", zegt wethouder Piet Sleeking. "Volgens mij liggen we goed op schema. Ik denk dat we aan het eind van dit jaar dicht bij de gewenste duizend woningen komen. Vierduizend in 2022 is zeker haalbaar als de woningmarkt gunstig blijft."

De uiteindelijke ambitie van Dordrecht is om in de periode tot 2035 tienduizend woningen te bouwen. Ook dat ziet Sleeking nog steeds zitten: "Daarvoor liggen diverse plannen klaar, die nog niet in de openbaarheid zijn gekomen."

Het optimisme van Sleeking is opmerkelijk, want toen in april 2018 het bouwplan voor een appartementencomplex op de plaats van de Maranathakerk sneuvelde, sprak hij in de gemeenteraad hardop zijn twijfels uit hoe 'ooit het getal tienduizend gehaald kan worden, als dit plan het al niet haalt'.