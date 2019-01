Wapeninleveractie levert al meer dan honderd wapens op

De inleveractie van politie en het Openbaar Ministerie in de regio, heeft al meer dan honderd wapens opgeleverd. Dat meldt de politie maandagmiddag. Onder de wapens zijn 24 vuurwapens.

Bij zes politiebureaus in Rotterdam, Spijkenisse, Schiedam, Capelle aan den IJssel en Dordrecht kunnen mensen sinds vorige week hun wapens inleveren, zonder dat zij worden gestraft voor illegaal wapenbezit. Voor vuurwapens komt de politie bij mensen aan huis. De actie loopt nog een week door.



De buit van afgelopen week bestaat uit onder meer vijf boksbeugels, vijf zwaarden, 28 messen en 24 vuurwapens. "Prachtige cijfers, maar wat mij betreft is het resultaat breder dan cijfers alleen", zegt Tarik Topcu, portefeuillehouder vuurwapens.

Verandering van norm

"Natuurlijk willen we zoveel mogelijk wapens van straat, maar een maatschappelijke discussie over wapenbezit is wat mij betreft net zo belangrijk", vervolgt Topcu.

"Om wapens écht van straat te krijgen, moet er een verandering van de norm komen. Wapens zijn niet normaal om te hebben en al zeker niet stoer. Wapenbezit leidt tot wapengebruik. En wapengebruik kent alleen maar verliezers.”

Vorig jaar startten bewoners van de Rotterdamse wijken Bloemhof en Hillesluis al een actie tegen wapengebruik. De petitie 'Wapens de Wijk uit' is door bijna achthonderd mensen ondertekend. Tijdens de wapeninleveractie ziet de politie ook een stijging van het aantal mensen dat deze petitie heeft ondertekend.

"Fantastisch", zegt Topcu daarover. "Om onze kinderen te leren dat wapens niet de oplossing zijn in conflicten, is het hard nodig dat we ons uitspreken. Kinderen krijgen op straat en in sommige onlinefilmpjes een beeld mee dat wapens stoer zijn. Het is belangrijk dat zij ook een tegengeluid horen.”