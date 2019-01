Deel dit artikel:













Nieuwe vaarweg bij Rotterdam-Overschie geopend De oude situatie. Foto: Provincie Zuid-Holland De nieuwe situatie. Foto: Provincie Zuid-Holland

In Rotterdam-Overschie is maandagmiddag een nieuwe vaarroute geopend. Door het afsnijden van een bocht is de route tussen Delft en Rotterdam veiliger en sneller af te leggen voor binnenvaartschepen.

In de oude situatie waren er twee vrijwel haakse bochten. Daardoor moest het scheepvaartverkeer sterk afremmen. "Ook voor omwonenden is het een uitkomst", zegt gedeputeerde Rik Jansen van de provincie Zuid-Holland over de nieuwe vaarroute. "De bochten zorgden altijd voor meer geluid van de motoren en meer uitstoot van stookoliedampen." Jaren aan gewerkt De provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeenten Rotterdam en Schiedam hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een oplossing om de situatie te verbeteren. Het resultaat is het nieuwe kanaal vanaf de Hoge Brug via de dijk langs het bedrijvenpark Rotterdam Noord-West naar de Doenbrug. Minister Cora van Nieuwenhuizen verrichtte maandagmiddag de openingshandeling. "Die bochten werkten vertragend en waren dus ook belastend voor het milieu", zegt de minister. "Bovendien vereiste het nogal wat stuurmanskunst van de schippers, die nu gewoon rechtdoor kunnen. We hebben meer vaarwegen in beheer bij mijn ministerie dan autowegen, maar een nieuw stukje erbij is best bijzonder. Dat gebeurt niet zo vaak meer." Opgegraven stoel Tijdens de werkzaamheden stuitte de aannemer op verschillende zaken. Zo werden restanten gevonden van oude Romeinse nederzettingen en middeleeuwse boerderijen. Een opgegraven stoel uit de zeventiende eeuw staat inmiddels in het Museum van Vlaardingen te pronken. Zaterdag 2 februari kunnen belangstellenden een kijkje nemen en een rondvaart maken over het nieuwe stuk Delftse Schie.