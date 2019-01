Nieuwe cao voor werknemers pvc-producent Shin-Etsu

Shin-Etsu in de Botlek. Foto: Archief

Werknemers van pvc-producent Shin-Etsu krijgen een loonsverhoging van vijf procent. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen vakbond CNV en het bedrijf, dat onder meer vestigingen heeft in Pernis en de Botlek.

De nieuwe cao voor de 225 werknemers gaat op 1 april in en geldt een jaar. Ook krijgen vakbondsleden "een forse netto-vergoeding", zegt de vakbond.

CNV-onderhandelaar Arjan Baselmans is tevreden met het onderhandelingsresultaat. "Deze loonsverhoging doet de goede economische resultaten in het bedrijf eer aan. Als vakbeweging beweren we natuurlijk al veel langer dat bedrijfswinsten ook ten goede moet komen aan de mensen die daarvoor zorgen. Dat gebeurt hier."

Ook spreekt hij zijn lof uit voor de vergoeding van de vakbondscontributie die door Shin-Etsu PVC beschikbaar wordt gesteld. "Door een vergoeding maakt dit bedrijf duidelijk dat de vakbeweging een solide onderhandelingspartner is. Deze directie is niet bang voor zijn eigen mensen", besluit Baselmans.