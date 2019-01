Vrouw belandt in water Rotterdam-Beverwaard

Aan de Oude Watering in Rotterdam-Beverwaard is maandagavond een vrouw te water geraakt. De traumahelikopter werd opgeroepen.

De vrouw is inmiddels uit het water gehaald en gereanimeerd. Hoe zij in het water terecht kon komen, is nog niet duidelijk. Zij is met een spoedtransport naar het ziekenhuis vervoerd.

Een woordvoerder van de brandweer meldt dat er geen tweede persoon hierbij betrokken is. Een duikploeg van de brandweer zocht daarom naar eventuele andere slachtoffers. De brandweer is gestopt met zoeken.